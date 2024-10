Bei der intensiven Suche nach einem vermissten Hamburger Studenten wird in der Ilmenau ein Toter entdeckt. Am Morgen danach identifiziert die Polizei den 19-Jährigen.

Vermisstenfall in Melbeck

Die Polizei identifizierte am Donnerstag den 19 Jahre alten Studenten.

Melbeck - Nach dem Fund einer Männerleiche in der Nähe von Lüneburg hat die Polizei den Hamburger Studenten eindeutig identifiziert. „Ja, es ist der 19-Jährige“, sagte Polizeisprecher Kai Richter am Donnerstag. Die Todesursache soll mit einer Obduktion geklärt werden. Diese kann dem Sprecher zufolge frühestens morgen stattfinden. Der junge Mann aus dem Raum Oldenburg war seit einer Feier auf einem Campingplatz am Freitagabend vermisst worden.

Die Ermittlungen zum Verschwinden des Studenten nach der Party laufen weiter. „Wir wollen rekonstruieren, was passiert ist“, sagte Richter. Dabei gehe es unter anderem darum, ein Fremdverschulden auszuschließen. „Wir ermitteln erst mal in Richtung eines Unglücksfalls. Wir gehen eher nicht von einem Verbrechen aus.“