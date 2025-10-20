Seit 2024 ist der Anbau von bis zu drei Cannabispflanzen in der Wohnung erlaubt. In der Gemeinde Kreischa wurde nun eine Plantage mit deutlich mehr Pflanzen entdeckt.

Kreischa - In einem Gebäude in Kreischa (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hat die Polizei etwa 500 Cannabispflanzen entdeckt. Ein Zeugenhinweis führte die Beamten am Samstag zu der Plantage, wie die Behörde mitteilte. Ein 46-Jähriger wurde festgenommen. Ihm wird unter anderem Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz vorgeworfen.

Die Polizei prüft, ob es weitere Verdächtige gibt. Laut einem Sprecher gibt es Hinweise, dass der Festgenommene die Pflanzen nicht allein angebaut hat. Diese wurden beschlagnahmt. Neben den Gewächsen wurde im Ortsteil Kautzsch auch Equipment zur Weiterverarbeitung gefunden, darunter eine Waage.

Kiffen ist seit April 2024 für Volljährige mit Beschränkungen legal. Erlaubt ist seitdem der Anbau von bis zu drei Pflanzen gleichzeitig in Privatwohnungen, aufbewahren darf man bis zu 50 Gramm Cannabis.