Eine der schönsten Kommunikationsformen ist die Sprache der Blumen. Als Sträußchen oder Topf drückt Blüh-Botanik verschiedene Stufen von Zuneigung aus, Mitgefühl oder einfach Dankbarkeit.

Im badischen Städtchen Schwanau spielen all diese Motive eine eher untergeordnete Rolle. Das örtliche Blumen-Spielchen dreht sich um Verärgerung und auch ein bisschen Macht auf der einen, um Verkehrsberuhigung und Einhalten von Recht und Ordnung auf der anderen Seite. Die Pflanz-Arrangements sind handfester. Der Ton auch.

Die Stadtverwaltung platzierte auf einer Straße 20 Blumenkübel – Verkehrsberuhigung. Das ist ausgerechnet die Zufahrtsstraße zum ortsansässigen Familienkonzern Herrenknecht – dort werden riesige Tunnelbohrmaschinen hergestellt. Besitzer Martin Herrenknecht tut viel für die Stadt, sponsert Vereine und sogar eine Pfarrstelle. Die Blumenkübel empfindet er als Affront und Gefahr für seine Angestellten auf dem Weg zur Arbeit. Er ließ die Kübel einfach wegräumen, nannte die zuständigen Entscheider im Landratsamt öffentlich Sesselfurzer. Ende offen. Welches Gestrüpp kann die Situation jetzt noch retten?