Eigentlich geht es den Beamten um Arzneimittel, mit denen verbotenerweise gehandelt wird. Doch dann stoßen sie in der Wohnung des Verdächtigen auf eine Waffe, die vor langer Zeit gestohlen worden war.

Berlin - Rund 15 Jahre nach einem Wohnungseinbruch ist eine damals gestohlene Polizei-Waffe wieder aufgetaucht - zufällig, bei einer Durchsuchung. Polizisten nahmen zunächst das Auto eines 26-Jährigen wegen des Verdachts des Arzneimittelhandels unter die Lupe, wie die Polizei mitteilte. Dabei stellten sie neben verschreibungspflichtigen Medikamenten mehrere Handys, eine vierstellige Summe Bargeld sowie einen Teleskopschlagstock sicher.

Aufgrund eines richterlichen Beschlusses wurde dann auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Neben weiteren Arzneimitteln fanden die Beamten eine Schusswaffe. Bei deren Überprüfung stellte sich nach den Angaben heraus, dass diese vor 15 Jahren gestohlen worden war. Wie sie in den Besitz des 26-Jährigen kam, gehört nun zu den Ermittlungen des Landeskriminalamtes.