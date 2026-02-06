Die Friedhofsareale sind teils riesig. Der Winterdienst kann jedoch nur die wichtigsten Wege räumen. Ein zu großes Risiko für Besucherinnen und Besucher, so die Verwaltung.

Berlin - Zahlreiche Berliner Friedhöfe bleiben wegen der anhaltenden Glättegefahr am Wochenende geschlossen. „Trotz intensiver Räum- und Streubemühung können wir die Verkehrssicherheit auf unseren Friedhöfen derzeit nicht gewährleisten“, erklärte der Geschäftsführer des Evangelischen Friedhofsverbands Berlin Stadtmitte, Tillmann Wagner. Um Besucherinnen und Besucher nicht zu gefährden, sehe man sich zu diesem Schritt gezwungen.

Dem Verband gehören nach den Angaben mehr als 40 Friedhöfe an. Diese liegen in den Berliner Ortsteilen Pankow, Mitte, Reinickendorf, Tiergarten, Wedding, Friedrichshain, Hohenschönhausen, Prenzlauer Berg, Weißensee sowie Kreuzberg, Neukölln und Mariendorf.

Wagner ging davon aus, dass die Anlagen am Montag wieder geöffnet werden. Beerdigungen sind nach den Angaben einer Sprecherin nicht betroffen von der Schließung. Diese gebe es am Wochenende nicht, hieß es.