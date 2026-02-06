Ein Binnenschiff stößt auf dem Weg nach Papenburg wahrscheinlich mit einer Eisscholle zusammen. Das Loch im Maschinenraum wird erst beim Beladen entdeckt.

Papenburg - Beim Beladen eines Binnenschiffes im Hafen von Papenburg im Emsland ist Wasser in den Maschinenraum geflossen. Wahrscheinlich sei das leere Schiff bei der Anfahrt mit einer Eisscholle kollidiert, aber erst beim Beladen mit 1.105 Tonnen Torf Wasser eingetreten, informierte die Polizei. Der Kapitän und die Besatzung konnten an Bord bleiben. Eine Spezialfirma reparierte das nur zwei Zentimeter große Leck mit einem Magneten an der Schiffswand, wie ein Polizeisprecher bestätigte.