In Berlin-Wedding fährt ein Mann über eine rote Ampel - und in eine Gruppe von Kindern. Sie scheinen einen Schutzengel gehabt zu haben.

Berlin - Bei dem Unfall in Berlin-Wedding soll ein 20 Jahre alter Mann bei Rotlicht über die Ampel gefahren sein. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, wie Polizeisprecher Florian Nath sagte. Es bestehe der Verdacht, dass er unter Einfluss von „berauschenden Substanzen“ stand.

Nach jüngsten Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall drei Kinder leicht und deren Betreuerin schwer verletzt. Der Unfallort liegt demnach an der Seestraße, Ecke Dohnagestell. Zunächst hatte die Polizei von der benachbarten Ecke Nordufer gesprochen.

Polizeisprecher: Weder terroristisches Tatmotiv noch Amokfahrt

„Es liegt weder ein terroristisches Tatmotiv vor, noch können wir hier von einer Amokfahrt sprechen“, sagte Nath. Es handle sich um einen von vielen Verkehrsunfällen, wie sie in der Großstadt passierten.

Insgesamt waren laut Polizei sechs Kinder mit ihrer Betreuerin unterwegs. Welche Art der Verletzungen die Kinder und die Frau davontrugen, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.