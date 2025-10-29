Mitten am Tag brechen zwei Männer an fünf Orten in Häuser ein – und halten sich dabei beider Fahrt von einem zum nächsten Tatort nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.

Bei der Fahrt von einem Einbruchsobjekt zum nächsten waren die Verdächtigen schneller als erlaubt unterwegs. (Symbolbild)

Rotenburg/Wümme - Mit einem Blitzerfoto fahndet die Polizei nach Verdächtigen mehrerer Einbrüche in Niedersachsen - sie könnten aus dem Düsseldorfer Raum kommen. Die Männer sollen am Montag vergangener Woche am helllichten Tage in Wohnungen in fünf verschiedenen Orten im Osten des Landkreises Rotenburg (Wümme) eingebrochen sein, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben nach wurden sie wegen zu schneller Geschwindigkeit geblitzt, als sie von einem Haus zum nächsten fuhren.

Auf dem Bild sind zwei Männer zu erkennen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Verdächtigen sowie zum Auto. Aufgrund des Kennzeichens sei es möglich, dass die Männer aus dem Raum Düsseldorf kämen.