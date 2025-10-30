Eine 25-Jährige stürzt mit ihrem Tretroller auf einem Fuß- und Radweg. Sie verletzt sich schwer - und stirbt.

Kamenz - Eine 25-Jährige hat sich bei einem Sturz von ihrem Tretroller schwer verletzt und ist kurz danach gestorben. Die Frau war mit ihrem Roller am Mittwoch auf einem Fuß- und Radweg in Kamenz (Kreis Bautzen) unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache stürzte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sanitäter brachten die 25-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie später starb.