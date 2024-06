Während des Eröffnungsspiels zur Fußball-EM werden drei Menschen in einer Gartenanlage bei einem Messerangriff verletzt. Wie reagiert die Polizei in Sachsen-Anhalt darauf?

Halle - Die Polizei in Sachsen-Anhalt erhöht während der Fußball-Europameisterschaft ihre Präsenz. Einsatzkräfte seien vor allem zu Fuß unterwegs, bei größeren Veranstaltungen mit Public-Viewing-Angeboten sollen Kommunikationsteams der Polizei eingesetzt werden, wie etwa die Polizeiinspektion Halle am Dienstag mitteilte. Zum Beispiel im Rahmen des Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn am Mittwoch würden entsprechend mehr Polizeikräfte eingesetzt. Es gebe gegebenenfalls auch Personenkontrollen.

Am vergangenen Freitag hatte ein 27 Jahre alter Afghane mehrere Personen in einer Gartenanlage in Wolmirstedt (Landkreis Börde) mit einem Messer verletzt. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) kündigte an, auf der am Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz über den Umgang mit Messern in der Öffentlichkeit beraten zu wollen. Es müsse geklärt werden, wie das Führen von Waffen und Messern an öffentlichen Orten weiter beschränkt werden könne, sagte Zieschang vor der Sitzung. Es gehe auch darum, ob und wie eine Ausweitung von Waffenverbotszonen umgesetzt werden könne. Dadurch habe die Polizei mehr Möglichkeiten für anlasslose Kontrollen.