Nach der Explosion vor einem Klinikum in Neukölln konnten Zeugen Beobachtungen über ein Hinweisportal teilen. Nun steht die Auswertung an.

Berlin - Mehr als 20 Hinweise hat die Polizei zu der Detonation vor einem Krankenhaus in Berlin-Neukölln vor zweieinhalb Wochen erhalten. Das Hinweisportal werde nun abgeschaltet und die Hinweise würden von den Ermittlern ausgewertet, teilte die Polizei mit.

Am Vivantes-Klinikum in Neukölln war am 10. November nachts kurz nach ein Uhr ein Feuerwerkskörper detoniert, Fensterscheiben und eine Tür waren beschädigt worden. In dieser Nacht wurde zudem an einem Gebäude der Uniklinik Charité in Mitte ein Feuer gelegt. Es wurde niemand verletzt. In beiden Fällen waren Klinikbereiche zur Krebsbehandlung mit Bestrahlungen betroffen. Einige Tage nach den Vorfällen gab die Polizei bekannt, dass es keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang der beiden Taten gebe.