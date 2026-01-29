Mehr als 30 Cannabispflanzen, Haschisch und eine scharfe Pistole in einer Berliner Wohnung entdeckt. Dabei war der Anlass für die Durchsuchung ein ganz anderer.

Berlin - Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Charlottenburg-Wilmersdorf hat die Polizei eine Cannabisplantage mit mehr als 30 Pflanzen und eine scharfe Pistole bei einem 26-Jährigen sichergestellt. Der Mann befindet sich Polizeiangaben zufolge in Gewahrsam.

Daneben entdeckten die Beamten mehrere Behältnisse mit geernteten Pflanzen, ein Behältnis mit mutmaßlichem Haschisch sowie diverses Zuchtzubehör. Die Ermittlungen laufen demnach wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes.

Ein Bürger hatte die Polizei ursprünglich darauf aufmerksam gemacht, dass in dem Mehrfamilienhaus an der Fasanenstraße mit Wasserstoff hantiert werde. Wegen einer drohenden Explosionsgefahr durchsuchten Einsatzkräfte einer Hundertschaft die Wohnung. Wasserstoff sei letztlich aber nicht gefunden worden.