Ein Bürger hat einen pistolenähnlichen Gegenstand in der Magdeburger Elbe entdeckt. Daraufhin rücken Spezialkräfte der Polizei und Feuerwehr aus.

Magdeburg - In der Elbe in Magdeburg ist eine Schreckschusswaffe entdeckt worden. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte ein Bürger die Pistole am Sonntagmittag bemerkt und die Behörden alarmiert. Kräfte der Wasserschutzpolizei und der Feuerwehr bargen den Gegenstand aus dem Wasser.

Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht um eine scharfe Schusswaffe, sondern um eine Schreckschusswaffe. Bislang sei noch kein Besitzer ermittelt werden. Die Polizei prüft, ob das Objekt im Zusammenhang mit einer Straftat steht.

Der Einsatz, um die Waffe zu bergen, dauerte mehrere Stunden. Denn ein Boot der Feuerwehr lief während des Einsatzes auf Grund und musste wiederum von weiteren Einsatzkräften an Land gezogen werden.