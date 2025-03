Im Herbst wird ein Fan-Zug gestoppt, gewalttätige Rostocker und Essener Anhänger gehen aufeinander los. Der Schaden ist groß. Die Polizei hat Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht.

Berlin - Schwer bewaffnete Einsatzkräfte in Wohngebieten, gewaltbereite Fußballfans und mit Jacken und Decken vor Blicken geschützte abgeführte Verdächtige: Die Bundespolizei hat in mehreren Bundesländern Wohnungen von 31 mutmaßlichen Gewalttätern durchsucht. Hintergrund für die Aktion war eine Auseinandersetzung im vergangenen Herbst, als ein Sonderzug in Brandenburg durch eine Notbremse gestoppt wurde und Anhänger der Fußball-Drittligisten Hansa Rostock und Rot-Weiss Essen brutal aufeinandergetroffen waren.

Die Ermittlungen richteten sich gleichermaßen gegen beide Fangruppen, sagte Bundespolizei-Sprecherin Alina Müller. Die Razzia begann am frühen Morgen in mehreren Objekten in Nordrhein-Westfalen - darunter Essen und Oberhausen - sowie Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem durchsuchten Polizisten in Berlin und Brandenburg jeweils ein Objekt.

470 Bundespolizisten waren im Einsatz. In fünf Fällen hätten die Tatverdächtigen Widerstand gegen die Durchsuchung geleistet. Bilder zeigen, wie Polizeibeamte vereinzelt Verdächtige aus durchsuchten Häusern abführen. Alle 31 Verdächtigen seien laut der Polizei bereits wegen Gewalt und Straftaten in der Fanszene bekannt gewesen.

Nachdem infolge des Vorfalls im Herbst 2024 zunächst eher die Fans des Ostsee-Clubs im Fokus der öffentlichen Kritik standen und fünf Hansa-Aufsichtsräte ihren Rücktritt erklärt hatten, konzentrierten sich die Ermittler auch auf Essener Anhänger. „Es ist ein laufendes Verfahren der Ermittlungsbehörden. Daher können wir dazu derzeit keine Stellungnahme abgeben“, sagte Alexander Rang, Vorstand von Rot-Weiss Essen.

Die bisherigen Erkenntnisse hatten ergeben, dass die Fans aus Rostock und Essen sich gezielt zu dieser Auseinandersetzung verabredet haben, wie die Sprecherin weiter sagte.

Kugelbomben, Schreckschusspistole und Butterfly-Messer

Die Polizisten brachen drei Wohnungen auf, weil dort jeweils niemand geöffnet hätte. „Wir haben in Essen zwei Kugelbomben gefunden und in Rostock eine Handgranate“, sagte die Sprecherin. Bei der Handgranate handele es sich allerdings um eine „Übungsgranate“, von der keine Gefahr ausgeht, weil sie nicht scharf gemacht werden kann. Zudem wurden in Essen eine Schreckschusspistole, ein Butterfly-Messer sowie eine Luftdruckwaffe mit Prüfzeichen gefunden. Die Einsatzkräfte stießen teils auch auf Pyrotechnik.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall, gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Haftbefehle hatte die Bundespolizei zunächst nicht, es gehe um die Sicherstellung von Beweisen, wie es hieß. Die Maßnahmen sind der Auftakt für weitere Ermittlungen. Es sollen auch beschlagnahmte Handys, Computer und Unterlagen ausgewertet werden.

Bundespolizei spricht bei Angriff auf Zug von organisierten Tätern

Der volle Zug mit Hunderten Fans aus Essen war am 26. Oktober 2024 zwischen Berlin und Rostock nahe dem Ort Gransee in Brandenburg durch eine Notbremsung gestoppt worden. Vermummte und aggressive Täter griffen daraufhin den stehenden Zug an. Mehrere Scheiben gingen zu Bruch, auch außerhalb der Waggons soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein.

In dem extra für das Spiel organisierten Sonderzug hätten 780 Menschen gesessen, darunter auch Familien. Kurz nach der Tat hatte die Polizei, einen 20 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg als Verdächtigen identifiziert. Am Zug ist nach Angaben der Sprecherin der Bundespolizei ein Schaden in Höhe von 118.000 Euro entstanden.

Fans von Hansa Rostock schon mehrfach negativ in den Schlagzeilen

Vor allem die Rostocker Fans waren in der jüngeren Vergangenheit mehrfach durch Ausschreitungen negativ in die Schlagzeilen geraten. Der Verein hatte sich immer wieder von verschiedenen gewalttätigen Vorfällen seiner Fans nach Heim- und Auswärtsspielen distanziert.

Auch die Politik hatte immer wieder mit Entsetzen auf die Ausschreitungen reagiert. Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) erwartete von Hansa Rostock nach dem Zusammenstoß der Fans deutliche Konsequenzen für die Täter und betonte: „Erneut hat eine kleine Gruppe von Kriminellen, die den Volkssport Fußball für ihre Lust auf Gewalt missbraucht, einen großen Schaden für den Verein, die Stadt und unser Land angerichtet.“