In Halle laufen aktuell Polizeidurchsuchungen wegen mutmaßlicher Drogendelikte. Was bisher zu den Maßnahmen bekannt ist - und was die Polizei noch nicht verrät.

Halle - Wegen des Verdachts auf Drogendelikte durchsucht die Polizei in Halle derzeit mehrere Objekte. Grundlage seien Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Halle, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Maßnahmen dauerten am Vormittag noch an. Genaue Details, etwa zu den Hintergründen, den betroffenen Orten oder möglichen Funden, nannte die Polizei zunächst nicht. Auch über die Zahl der eingesetzten Kräfte machte die Polizei keine Angaben. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.