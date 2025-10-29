weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Polizei beschlagnahmt Crystal Meth und 1,7 Kilo Cannabis

Kriminalität Polizei beschlagnahmt Crystal Meth und 1,7 Kilo Cannabis

Bei Durchsuchungen stellen Polizisten nicht nur Drogen sicher. Beschuldigt werden zwei Männer. Einer muss mit auf die Polizeiwache.

Von dpa 29.10.2025, 16:55
Die Polizei entdeckte auch Bargeld sowie eine Machete. (Symbolbild)
Die Polizei entdeckte auch Bargeld sowie eine Machete. (Symbolbild) David Inderlied/dpa

Halle - Die Polizei hat in Halle zwei Wohnungen und einen Kleingarten durchsucht und Drogen gefunden. Es seien etwa 1,7 Kilogramm Cannabis und 120 Gramm Crystal Meth beschlagnahmt worden, teilten die Beamten mit. Außerdem seien Utensilien zum Verkauf der Drogen, Bargeld sowie eine Machete sichergestellt worden.

Die Durchsuchung sei am Dienstag erfolgt, nachdem das Amtsgericht Halle einen Beschluss erlassen hatte, hieß es. Zwei Männer im Alter von 54 und 63 Jahren werden demnach beschuldigt, unerlaubt mit Betäubungsmitteln zu handeln. Der 63-Jährige sei vorläufig festgenommen worden.