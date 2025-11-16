Nachrichten über eine angebliche Anschlagsdrohung gegen Berliner Schulen sorgen für Unruhe. Die Polizei stuft die Drohung als nicht ernst ein – ermittelt aber wegen Störung des öffentlichen Friedens.

Berlin - Eine über mehrere Messenger-Dienste verbreitete angebliche Anschlagsankündigung gegen rund 20 Berliner Schulen ist nach Einschätzung der Polizei nicht ernst zu nehmen. Der Hinweis sei der Polizei seit Sonntagnachmittag bekannt, sagte ein Sprecher. Die Nachricht wurde in mehreren Schulgruppen weitergeleitet, etliche Einrichtungen werden darin namentlich genannt.

Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch eine Androhung von Straftaten. Geprüft werde nun, wer hinter der Verbreitung der Nachricht steckt.