Der deutsche Meister überzeugt auch gegen die Hessen nur phasenweise. Nicht zuletzt dank zweier Tore von Leo Pföderl holen die Hauptstädter aber am Ende drei Punkte.

Berlin - Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Am Sonntag siegte der deutsche Meister gegen die Löwen Frankfurt mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Leo Pföderl erzielte zwei Tore, außerdem trafen Ty Ronning und Yannick Veilleux für die Hauptstädter.

Vor 12.915 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof taten sich die Hausherren zu Beginn schwer, obwohl sich die Gäste schon früh einige Zeitstrafen leisteten. Kurz nach dem Ende des dritten Powerplays sorgte Ronning aber für die Führung der Berliner (14.).

Nationalspieler Pföderl trifft doppelt

Im zweiten Drittel bauten die Gastgeber ihren Vorsprung durch ein Tor von Pföderl aus (22.), gerieten danach aber zunehmend unter Druck. Maksim Matushkin erzielte in Überzahl den Anschlusstreffer der Frankfurter (26.), während die Hausherren einige gute Konterchancen vergaben.

Den Eisbären gelang auch im Schlussabschnitt der bessere Start. Pföderl konnte sein zweites Tor feiern, weil ein Spieler der Gäste eine Hereingabe des Nationalspielers ins eigene Netz lenkte (42.). Noah Dunham brachte die Hessen noch einmal heran (49.), doch Veilleux stellte den Arbeitssieg der Eisbären sicher, nachdem Frankfurts Goalie Mirko Pantkowski zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis gegangen war (59.).