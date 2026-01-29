Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbachs Trainer Eugen Polanski erwartet von seiner Mannschaft im wichtigen Auswärtsspiel bei Werder Bremen eine andere Herangehensweise als zuletzt. „Haltung zeigen“, forderte der 39-Jährige. Zuletzt habe sich die Borussia durch Rückschläge zu schnell aus dem Konzept bringen lassen.

„Es ist so in den Köpfen drin: Es passiert etwas Negatives - wir kriegen ein Gegentor, man schießt den Elfmeter nicht rein - und man ist komplett in diesem Gegenteil. Das ist das, was ich von der Mannschaft nicht sehen will“, sagte Polanski. „Wir haben es schon deutlich besser gezeigt. Und das ist das, was ich von der Mannschaft fordere.“

Gladbach hat Personalsorgen

Gladbach hat zuletzt dreimal schwach gespielt. Bei der TSG Hoffenheim unterlag die Elf vom Niederrhein 1:5. Es folgten ein glückliches 0:0 beim Hamburger SV und ein 0:3 gegen den VfB Stuttgart. Bei einer Niederlage am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die seit Anfang November sieglosen Bremer, würde die Borussia weiter Richtung Abstiegsränge rutschen.

Im Weserstadion muss Polanski nicht nur auf die Langzeitverletzten Tim Kleindienst, Robin Hack und Nathan Ngoumou verzichten. Auch Innenverteidiger Kevin Diks und Offensivmann Giovanni Reyna fallen aus. Mittelfeldmann Jens Castrop kehrt zurück.