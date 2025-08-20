Berlin - Die Fußballerinnen von Union Berlin treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitliga-Aufsteiger 1. FSV Mainz 05. Die Berlinerinnen reisen als Bundesligist nach Mainz. Neu-Zweitligist Viktoria Berlin bekam ein Traumlos: Das Team empfängt den Spitzenclub Eintracht Frankfurt. Bundesliga-Absteiger Turbine Potsdam steht vor einer machbaren Aufgabe beim Regionalligisten 1. FFC Montabaur. Die Partien werden zwischen dem 27. und 29. September ausgespielt.