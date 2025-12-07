RB-Trainer Ole Werner hatte sich ein Heimspiel im Pokal gewünscht. Das klappt nicht. Die Sachsen ziehen das schwerstmögliche Los.

Dortmund/Leipzig - Bundesliga-Spitzenreiter gegen Bundesliga-Zweiten: RB Leipzig hat das maximal schwerste Los für das Viertelfinale im DFB-Pokal gezogen. Die Sachsen müssen zum FC Bayern München reisen. Das ergab die Auslosung durch den früheren Spieler und Trainer Friedhelm Funkel im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Viertelfinalspiele werden am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Februar 2026 ausgetragen, die genaue Terminierung steht bislang nicht fest.

RB-Geschäftsführer Sport Marcel Schäfer nahm die Auslosung sportlich. „Das ist natürlich das schwerstmögliche Los für uns und ein absoluter Kracher in diesem DFB-Pokal-Viertelfinale. Das 0:6 vom ersten Spieltag wird in unseren Köpfen keine Rolle mehr spielen, wir sind jetzt eine ganz andere Mannschaft. Von daher gehen wir das Spiel als große Aufgabe an, reisen aber mit Selbstvertrauen, Zuversicht und sicher nicht chancenlos nach München.“

„Das ist ein ganz attraktives Los, schade, dass es nicht bei uns stattfindet“, sagte RB-Botschafter Perry Bräutigam in der ARD. „Bayern ist natürlich meilenweit weg, aber im Pokal ist alles möglich.“

Im Pokal bislang immer Bayern siegreich

Im DFB-Pokal treffen beide Teams zum dritten Mal aufeinander. 2017 siegten die Münchner in Leipzig in der 2. Runde nach Elfmeterschießen, 2019 waren die Bayern im Finale mit 3:0 siegreich. Dass RB aber auch Pokal-Spiele gegen die Münchner gewinnen kann, zeigte sich 2023. Da waren die Sachsen in München mit 3:0 erfolgreich.

RB hatte im Achtelfinale den 1. FC Magdeburg mit 3:1 bezwungen. Zuvor hatten sich die Sachsen in der ersten Runde beim SV Sandhausen 4:2 und danach beim FC Energie Cottbus mit 4:1 durchgesetzt.