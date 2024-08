Köln - Mehrere Monate vor dem womöglich letzten Pflichtspiel seiner Karriere wird Lukas Podolski ein Abschiedsspiel bestreiten. Der Fußball-Weltmeister von 2014 lädt für den 10. Oktober frühere Weggefährten zu einer Partie in Köln ein. Übertragen wird das Spiel beim frei empfangbaren TV-Sender ProSieben.

Der 39-Jährige spielt aktuell beim polnischen Club Gornik Zabrze. Ob nach der Saison 2024/25 wirklich Schluss ist, hatte der Stürmer allerdings zuletzt offengelassen.

„Ein letztes Mal in Rut un Wiess“

130 Länderspiele hat Podolski für Deutschland absolviert und gilt als großer Fan-Liebling, vor allem bei seinem ehemaligen Club 1. FC Köln. Er lief unter anderem beim FC Bayern München, für den FC Arsenal in England und für Inter Mailand in Italien auf.

Die Partie im Kölner Stadion wird unter dem Titel „Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess“ angepfiffen. Erwartet werden unter anderem Teamkollegen aus dem Weltmeisterteam von 2014, die Trainer Jogi Löw und Hansi Flick sowie ehemalige Mannschaftskameraden aus verschiedenen Clubs.

Podolski bedankt sich

„Die Region Köln als Stadt, der Verein, die Fans haben mir so viel gegeben und mich auch gepusht“, wird Podolski in einer ProSieben-Mitteilung zitiert. „Daher wollte ich einfach wieder zurückkommen und dieses Spiel machen. Um einfach Danke zu sagen. Danke an die Stadt Köln. Danke an die Fans. Danke an den Verein. Danke an alle, die mich da begleitet haben.“