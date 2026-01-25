Gefahr auf den Straßen: Überfrierende Nässe und gefrierender Regen haben für tückische Glätte gesorgt. In der Nacht bestand für Sachsen eine Unwetterwarnung.

Leipzig - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Glatteiswarnung für Sachsen aufgehoben. Bis in die frühen Morgenstunden hatte wegen überfrierender Nässe und gefrierenden Regens erhöhte Glättegefahr bestanden. Besonders betroffen waren nach Angaben des Wetterdienstes die Kreise Leipzig, Meißen, Mittelsachsen und Nordsachsen sowie die Stadt Dresden. Die Unwetterwarnung galt bis 4.00 Uhr und ist inzwischen aufgehoben.

Während in Nord-, Mittel- und Ostsachsen in der Nacht eher Schneeregen oder gefrierender Regen fallen soll, prognostizieren die Meteorologen für den Leipziger Raum bis in die Westhälfte teils mehrere Zentimeter Neuschnee. Auch tagsüber soll es demnach weiter schneien. Dabei bestehe weiter verbreitet Glättegefahr.