Glatte Straßen legen den Nahverkehr lahm: In Bitterfeld ist der öffentliche Nahverkehr vorerst eingestellt – auch der Schülerverkehr ist betroffen.

Bitterfeld-Wolfen - Die Verkehrsbetriebe Vetter haben den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld vorübergehend eingestellt. Wie die Pressestelle des Landkreises mitteilte, gilt die Maßnahme zunächst bis 08:00 Uhr. Davon betroffen ist auch der Schülerverkehr.

Grund für die Einstellung seien die witterungsbedingten glatten Straßenverhältnisse.