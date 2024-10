Bremerhaven - Polizeibeamte versuchen in Bremerhaven, den Streit eines Pärchens zu schlichten - und werden am Ende von beiden gemeinsam beleidigt und verletzt. In der Nacht zum Sonntag habe ein Taxifahrer im Stadtteil Lehe wegen des Streits die Polizei gerufen, teilte die Behörde mit.

Der Versuch einer Schlichtung scheiterte allerdings schnell, dafür eskalierte die Lage: Der 32-Jährige reagierte den Angaben zufolge beim Eintreffen der Polizei aggressiv, beleidigte die Beamten, trat und schlug um sich und widersetzte sich einer Durchsuchung.

Überraschend für die Beamten verbündete sich die 35-Jährige laut Polizei mit dem Mann, mit dem sie zuvor heftig gestritten hatte, sprang einen Beamten von hinten an und verletzte ihn. Auch der andere Beamte sei verletzt worden. Ob diese Solidarität zur Versöhnung geführt hat, bleibt unklar, denn trotz angelegter Handschellen leisteten beide demnach weiterhin Widerstand und kamen in Gewahrsam.