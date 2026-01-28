Der Stadtrat hat die notwendigen Kapazitäten von Kindergärten und Krippen neu berechnen lassen. Weniger Kinder haben nun den schrittweisen Abbau von Betreuungsplätzen zur Folge.

Weniger Kinder bedeutet weniger Kita-Plätze. So zumindest sieht es die Stadt Chemnitz. (Symbolbild)

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz will rund 1.000 Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten abbauen. Der Stadtrat habe dies nach eigenen Angaben mit dem neuen Kita-Bedarfsplan beschlossen. Demnach soll das Platzangebot in Krippen bis 2027/2028 um etwa 330 Plätze reduziert werden. In Kindergärten sollen rund 700 Plätze wegfallen.

Als wesentliche Gründe für den Abbau nennt die Stadt die niedrige Geburtenrate sowie eine veränderte Inanspruchnahme der Betreuungsangebote. Der angepasste Kita-Bedarfsplan soll nun in einem nächsten Schritt mit den Trägern der Einrichtungen erörtert werden. Dabei stehen auch Zusammenlegungen von Einrichtungen im Raum.