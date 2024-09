Bremen/Bamberg - Flugkapitänin Cordula Pflaum (54) möchte Vorbild für junge Frauen sein. „Es muss einfach in die Köpfe rein, dass auch Frauen Pilotin werden können“, sagt Pflaum, die mit ihrer Familie im Landkreis Bamberg lebt. In ihrem Buch „Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin“ gibt sie Einblicke in ihr Berufsleben bei der Lufthansa. Bei der Fluggesellschaft sind unter den rund 6.000 Pilotinnen und Piloten nur acht Prozent Frauen - Flugkapitänin sind zwei Prozent. Als Cordula Pflaum die Pilotenausbildung in Bremen beendete, war sie erst sie 20. Pilotin überhaupt bei der Lufthansa. „Es gibt zu wenig weibliche Vorbilder“, sagte sie. Sie selbst habe schon als Kind gewusst, was sie werden wollte. Ihre Mutter musste sie regelmäßig zum Flughafen in Ganderkesee bei Bremen fahren, wo die Familie damals lebte. Dort beobachtete sie die Flieger.