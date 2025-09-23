Vom 400-Quadratmeter-Haus ins 25-Quadratmeter-Zimmer: Pietro Lombardi wohnt jetzt vorübergehend bei Oliver Pocher. Die beiden halfen sich schon einmal.

Köln - Sänger Pietro Lombardi (33) hat nach der Trennung von seiner Verlobten Laura Maria Rypa vorerst Unterschlupf bei Comedian Oliver Pocher gefunden. Er habe im Keller seinen eigenen kleinen Bereich mit separatem Eingang und ein etwa 25 Quadratmeter großes Zimmer, schrieb Lombardi auf Instagram.

„Also WG würde ich das nicht nennen“, betonte er. „Wenn ich abends nach Hause komme, gehe ich nicht über Ollis Haustür, sondern direkt in mein Zimmer eben über diesen separaten Eingang.“ Ihm wäre es auch unangenehm, das private Familienleben von Pocher zu stören, wenn er jedes Mal durchs Haus laufen würde, sagte Lombardi.

Für den Moment sei die Unterkunft bei Pocher (47) für ihn eine gute Übergangslösung, so Lombardi. „Ich kann in Ruhe schauen, was die Zukunft bringt, ohne etwas überstürzt zu entscheiden, was ich später bereuen könnte.“

Pocher revanchierte sich mit dem Zimmerangebot bei Lombardi, nachdem der Sänger ihn und seine Familie nach der Flutkatastrophe 2021 bei sich untergebracht hatte. Dafür hatte Lombardi damals sein 400 Quadratmeter großes Haus in Köln gegen ein Hotelzimmer eingetauscht. Die Flut im Juli 2021 hatte das Pocher-Haus überflutet.