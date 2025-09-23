In Thüringen geboren, in Saale-Unstrut zur Königin ernannt: Emma Meinhardts Leben dreht sich schon lange um Wein. Nun will sie bundesweit zur Adeligen werden.

Freyburg - Am kommenden Freitag will die Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut, Emma Meinhardt, Deutsche Weinmajestät werden. Die gebürtige Thüringerin hat sich für das Finale qualifiziert und tritt dort gegen drei weitere Kandidatinnen und Kandidaten an, wie der Weinbauverband Saale-Unstrut mitteilte. Die Wahl findet in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) statt und soll live im Fernsehen übertragen werden (20.15 Uhr, SWR).

Meinhardt ist den Angaben nach in Bad Sulza im Weimarer Land aufgewachsen. Von ihrem Kinderzimmer aus konnte sie in die thüringischen Weinberge schauen, war schon früh bei der Lese im familiären Weinberg mit dabei und engagierte sich im Weinbauverein, wie es hieß.

Die Gebietsweinkönigin von 2024 studiert derzeit in Leipzig Rechtswissenschaften. Am Finaltag darf das Publikum mitentscheiden, wer die Wahl zur Deutschen Weinmajestät gewinnt.

Die Wahl zählt dem Weinbauverband Saale-Unstrut nach zu den wichtigsten Veranstaltungen der deutschen Weinwirtschaft. Die Weinmajestät vertritt unter anderem die deutsche Weinkultur im Ausland.