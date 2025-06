Das Müllerhandwerk fasziniert die Menschen auch heute. Beim Mühlentag in Thüringen sorgen zahlreiche Gäste für volles Haus in den teilnehmenden Mühlen. So manche Mühle enthält auch moderne Technik.

Die Bockwindmühle in Lumpzig im Altenburger Land ist eine von 59 laut Thüringer Landesverein für Mühlenerhaltung teilnehmenden historischen Bauwerken. Mehr als 3.000 Besucher waren laut Veranstaltern allein in Lumpzig am Pfingstmontag vor Ort.

Erfurt - Tausende Besucher haben den Pfingstmontag genutzt, um historischen Thüringer Mühlen hautnah zu erleben. Insgesamt beteiligten sich landesweit 59 Betreiber am Mühlentag, wie der Thüringer Landesverein hervorhob.

„Das schlechte Wetter hat sich aus Thüringen verzogen. Ich muss ehrlich sagen, bis heute früh um 5.30 Uhr habe ich noch geschwitzt“, so Marc Trommer, Veranstaltungsmanager im Hennebergischen Museum Kloster Veßra. Den ganzen Tag über seien die Führungen durch die historische Wassermühle des Museums gut besucht gewesen. Allein bis 14.00 Uhr waren demnach 510 Gäste vor Ort.

Noch größer war der Ansturm in Lumpzig im Altenburger Land, berichtete Martin Burkhardt, Mitbetreiber der Bockwindmühle der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Erfurt: „Es hört gar nicht auf. Ich rechne mit bestimmt 3.000 Besuchern.“ Der Vorstandsvorsitzende des Altenburger Bauernhöfevereins und seine Helfer haben an diesem Tag zahlreiche Angebote organisiert, darunter auch Führungen durch die historische Mühle. Das fast 300 Jahre alte drehbare Holzbauwerk haben Burkhardt und seine Mitstreiter zehn Jahre lang mühevoll saniert. Was viele Besucher überrascht: Mittlerweile dreht sich die Mühle auch elektrisch - zu Anschauungszwecken.

Wetterglück: Sturmböen hätten Mühlenbetrieb unmöglich gemacht

„Wir haben ein Riesenglück mit dem Wetter und es waren nur ganz leichte Böen“, so Burkhard, der das gesamte Wochenende nervös auf sein Telefon geschaut hatte. Noch am Samstag und Sonntag hatte es in Thüringen laut Deutschem Wetterdienst teilweise Windgeschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Kilometer pro Stunde gegeben. Bei solchen Verhältnissen wäre ein Betrieb der Mühle nicht denkbar gewesen, so Burkhardt. Nicht ausreichend gesichert, könne die gesamte Mühle umkippen.

Bei Live-Musik erlebten mehrere hundert Gäste auch in der Heiligen Mühle in Erfurt die Wirkweise der historischen Wassermühle. Die Führungen im Dreiviertelstundentakt seien gut besucht, sagte Hobby-Müller Jürgen Naue der dpa. Die Familie nehme bereits seit 1997 regelmäßig am Mühlentag teil.

Den Deutschen Mühlentag gibt es seit 1994 bundesweit am Pfingstmontag. In diesem Jahr wurde er im sächsischen Bad Düben eröffnet. Bundesweit öffnen rund 700 historische Mühlen ihre Türen, lassen die Flügel oder Wasserräder drehen, bringen Motoren auf Touren und laden Gäste zu Führungen und kleinen Festen ein. Im kommenden Jahr ist Thüringen der Ausrichter der bundesweiten Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung. Die Tagung findet vom 5. bis 7. Juni 2026 in Bad Langensalza statt.