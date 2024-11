Rockstar Peter Maffay gehört seit gut 50 Jahren zu den prägenden Musikgrößen in Deutschland. In Leipzig wird der Sänger, Komponist und Musikproduzent bald ausgezeichnet.

Preisverleihung am 15.11.

Leipzig - Der Musiker Peter Maffay erhält eine „Goldene Henne“ für sein Lebenswerk. Mit dem Sänger werde eine Musiklegende, ein Künstler mit starker und unverwechselbarer Stimme und sozialem Engagement geehrt, teilte Hubert Burda Media mit.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert rocke Maffay die Bühne, hieß es in der Begründung der Jury. Zudem setze sich der Sänger seit vielen Jahren mit seiner Tabaluga Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Maffay, gebürtiger Rumäne, wurde mit Hits wie „Du“, „Und es war Sommer“ oder „Jetzt“ einem Millionenpublikum bekannt.

Vergeben wird der Medienpreis am 15. November in Leipzig - gemeinsam von der Zeitschrift „Super Illu“ und dem MDR Fernsehen. Die „Goldene Henne“ wurde einst ins Leben gerufen, um ostdeutsche Künstler zu würdigen. Inzwischen sehen die Veranstalter sie als gesamtdeutschen Publikumspreis an.

Die Gewinner erhalten eine Skulptur in Vogelform. Der Name des Preises erinnert an die 1991 gestorbene DDR-Entertainerin Helga „Henne“ Hahnemann.