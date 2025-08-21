Ein Auto überschlägt sich nahe der A14 an der Landesgrenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dabei stirbt ein Mensch.

Kabelsketal - Auf einer Landstraße bei Kabelsketal im Saalekreis ist ein Mensch mit dem Auto verunglückt und gestorben. Das Fahrzeug sei aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagmorgen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Dabei habe es sich überschlagen, sei auf dem Dach liegengeblieben und habe angefangen zu brennen.

Der Mensch am Steuer sei eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben, erklärte die Polizei. Bislang sei die Identität des Todesopfers nicht geklärt. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand gelöscht. Die Landstraße war nach dem Unfall bis zum Mittag voll gesperrt.