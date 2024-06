Füller der Marke Pelikan kennt in Deutschland fast jeder. Nach der Übernahme durch einen Konkurrenten stehen bei der Traditionsmarke nun Standortschließungen an.

Hannover - Beim Schreibwarenhersteller Pelikan sollen nach der Übernahme durch den französischen Konkurrenten Hamelin die Standorte in Hannover und Falkensee schließen. Die Pelikan Vertriebsgesellschaft werde ihren Betrieb zum Jahresende einstellen und die beiden Standorte dann schließen, teilte der französische Mutterkonzern am Donnerstag mit. Den Vertrieb der Marken Pelikan und Herlitz wolle Hamelin ab 2025 selbst übernehmen. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Dem Bericht zufolge sind von den Standortschließungen 250 der insgesamt rund 500 Arbeitsplätze bei Pelikan in Deutschland betroffen. Der Produktionsstandort im niedersächsischen Peine mit zuletzt rund 230 Mitarbeitern bleibe erhalten. Das Unternehmen war 1832 in Hannover als Hersteller von Schreibtinte und Künstlerfarben gegründet worden. Die Produktion wurde 1973 nach Peine verlagert, Hannover blieb Vertriebsstandort.

Hamelin begründete den Schritt mit einer Verbesserung seiner Vertriebsstruktur. „Die nun für Deutschland vorgesehene Struktur wird es uns ermöglichen, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu verstärken, indem wir ihnen das breiteste Sortiment auf dem Markt in einem einzigen Katalog und einem One-Stop-Shop anbieten“, sagte Hamelin-Chef Eric Joan laut Mitteilung. Weitere Angaben wollte das Unternehmen auf Nachfrage nicht machen.

Hamelin hatte Pelikan im vergangenen Jahr übernommen. Die Franzosen sind in Deutschland mit den Marken „Oxford“, „Landré“ und „Elba“ vor allem in den Segmenten Notizbücher, Blöcke und Ablageprodukte tätig. Daneben stellen sie auch Handelsmarkenprodukte her, die von den Händlern unter eigener Marke vertrieben werden. Pelikan ist hauptsächlich in den Bereichen Schreibgeräte, Schreibgerätezubehör sowie Mal- und Bastelbedarf mit den Marken „Pelikan“, „Herlitz“ und „SusyCard“ präsent.