An mehreren kleinen Flüssen in Sachsen-Anhalt sind höhere Alarmstufen überschritten worden. Auch die Pegelstände von Elbe und Saale steigen wieder leicht. Im Süden deutet sich eine Entspannung an.

Magdeburg - An mehreren Flüssen in Sachsen-Anhalt sind die Pegelstände durch die Regenfälle der vergangenen Tage wieder gestiegen und haben teilweise die Alarmstufe 2 von 4 überschritten. Wie aus Informationen des Landesbetriebs für Hochwasserschutz (LHW) vom Sonntag hervorgeht, erreichte unter anderem die Saale am Pegel in Halle die Alarmstufe 2. Die Stadt Weißenfels teilte mit, es werde zwar zunächst mit einem weiteren leichten Anstieg gerechnet, jedoch ähnlich wie beim Hochwasser zum Jahreswechsel gehe man davon aus, dass das Wasser unter der Marke von fünf Metern bleiben werde. „Daher sollten größere Beeinträchtigungen ausbleiben.“

An der Unstrut im Süden stieg der Wasserstand in der Nacht zu Samstag kurzzeitig über die Alarmstufe drei von vier und blieb auch am Sonntag knapp unterhalb dieses Warnwertes. An der Salzwedeler Dumme sei der Wasserstand bis in den hohen Bereich der Alarmstufe zwei gestiegen, teilte der Landesbetrieb für Hochwasserschutz am Samstag mit. Dort sank der Wasserstand im Verlauf des Sonntags allerdings bereits wieder stark. An der Elbe wurde den Daten zufolge teilweise die Alarmstufe eins überschritten.

An der Helme an der Grenze zu Thüringen entspannt sich die Lage rund um den Stausee Kelbra ein wenig. Bei den Zuflüssen in die Talsperre sei eine deutlich fallende Tendenz festzustellen, so der Landesbetrieb. Seit dem schweren Hochwasser Ende vergangenen Jahres wird weiter kontinuierlich Wasser aus dem Stausee abgelassen. Derzeit werde versucht, den Wasserstand der Helme im Bereich der Alarmstufe drei zu stabilisieren.

Sorgen bereitet den Menschen vor Ort weiterhin der hohe Stand des Grundwassers. An einem Kieswerk sei mit Bauarbeiten begonnen worden, um den Wasserstand über ein Ableitungsrohr in den kommenden Tagen deutlich zu senken, teilte der Bürgermeister der Gemeinde Südharz, Peter Kohl, auf Facebook mit.