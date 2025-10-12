Emstek - Eine junge Pedelecfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Cloppenburg schwer verletzt worden. Die 17-Jährige habe den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach beim Abbiegen in eine Straße in Emstek ein ankommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich die Pedelecfahrerin am Samstagnachmittag schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.