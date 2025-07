Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwebt ein Mann in Lebensgefahr. Wenige Tage später gibt es eine traurige Nachricht.

Hannover - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Pedelecfahrer gestorben. Der 38-Jährige erlag in einer Klinik seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Die Autofahrerin erlitt keine körperlichen Verletzungen.

Der Pedelecfahrer kreuzte am Montag eine Straße an einem Fußgängerüberweg. Eine 74 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann mit ihrem Wagen. Der 38-Jährige wurde zu Boden geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, dort starb er zwei Tage später.