Dresden - Zwei Passantinnen haben einen Mann aus dessen verunglücktem Auto gerettet. Laut Feuerwehr war das Fahrzeug am Montagabend am Zschierener Elbweg über eine Bootsrampe gefahren und teilweise in der Elbe zum Stehen gekommen. Demnach wurde der Fahrer mit dem Verdacht auf eine Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto sei im Anschluss mit Hilfe einer elektrischen Winde aus dem Wasser gezogen worden.