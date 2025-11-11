weather regenschauer
  3. Unfälle: Passantinnen retten Fahrer aus Elbe

Ein Auto landet halb in der Elbe, der Fahrer muss ins Krankenhaus.

Von dpa 11.11.2025, 08:33
Unter dem Stichwort „Person in Elbe“ kamen 48 Einsatzkräfte zum Zschierener Elbweg. (Symbolbild) Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Dresden - Zwei Passantinnen haben einen Mann aus dessen verunglücktem Auto gerettet. Laut Feuerwehr war das Fahrzeug am Montagabend am Zschierener Elbweg über eine Bootsrampe gefahren und teilweise in der Elbe zum Stehen gekommen. Demnach wurde der Fahrer mit dem Verdacht auf eine Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht. Das Auto sei im Anschluss mit Hilfe einer elektrischen Winde aus dem Wasser gezogen worden.