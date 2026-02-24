Hermann Parzinger ist in Berlins Kulturszene kein Unbekannter. Nun übernimmt er als Kurator des Hauptstadtkulturfonds eine neue Aufgabe.

Berlin - Der ehemalige Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, ist zum neuen Kurator des Hauptstadtkulturfonds ernannt worden. Das teilten der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Berliner Kulturverwaltung gemeinsam mit. In seiner neuen Funktion werde er die Sitzungen der Jury leiten, zusammen mit dieser die eingereichten Projekte beurteilen, Beratungsgespräche führen und den Hauptstadtkulturfonds nach außen repräsentieren.

„Hermann Parzinger hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als größte deutsche Kultureinrichtung fast 20 Jahre lang in herausragender Weise geführt und weiterentwickelt“, sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. „Dass er nun Verantwortung beim Hauptstadtkulturfonds übernimmt, ist ein großer Gewinn für die Berliner Kulturszene und das Kulturleben in Deutschland insgesamt.“

Der Bund fördert zeitgenössische Kultur

Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson ergänzte: „Ich bin begeistert, dass ein Mann wie Hermann Parzinger diese so wichtige Aufgabe für uns übernimmt. Mit ihm als Kurator ist der Hauptstadtkulturfonds in besten Händen.“

Parzinger studierte Archäologie und Geschichte. Nach seiner Promotion und Habilitation an der Ludwig-Maximilians-Universität München leitete er viele Jahre das Deutsche Archäologische Institut. Von 2008 bis 2025 war er Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

Der Hauptstadtkulturfonds ist eines der Förderinstrumente des Bundes zur Stärkung der zeitgenössischen Kunst und Kultur in der Hauptstadt. Er unterstützt Projekte mit überregionaler und internationaler Ausstrahlung.