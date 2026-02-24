Eine 78-Jährige kommt bei einem Brand in Südergellersen ums Leben. Die Feuerwehr findet die Frau im Haus – für sie kam jede Hilfe zu spät.

Lüneburg - Bei einem Wohnhausbrand in Südergellersen im Landkreis Lüneburg ist eine 78 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Mittag gegen 12.10 Uhr aus, nachdem über den Notruf bereits Rauchentwicklung in einem Wohnhaus gemeldet worden war, wie die Polizei mitteilte.

Feuerwehr und Polizei rückten an, ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verschafften sie sich Zugang zu dem zunächst verschlossenen Gebäude. Einsatzkräfte mit Atemschutz fanden die Bewohnerin im Haus und bargen sie. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Der Löscheinsatz ist knapp zwei Stunden nach der Alarmierung noch im vollen Gange. Die Ermittlungen zur Brandursache werden aufgenommen, wenn das Feuer gelöscht ist. Weitere Angaben lagen zunächst nicht vor.