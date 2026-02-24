Wer engagiert sich in Thüringen besonders für Inklusion von Kindern? Der Verein Lernen-Verstehen-Fördern sucht Vorschläge für einen Preis mit einem Wert von insgesamt 15.000 Euro.

Erfurt - Der Verein Lernen-Verstehen-Fördern schreibt zum vierten Mal den Kinder-Inklusionspreis in Thüringen aus. Unter dem Motto „Vielfalt inspiriert – Inklusion meint alle“ sollen Projekte und Initiativen ausgezeichnet werden, die sich nachhaltig für Inklusion und Barrierefreiheit für Kinder und Jugendliche einsetzen, wie der Verein mitteilte. Den Angaben nach werden drei Geldpreise mit einer Gesamtsumme von 15.000 Euro vergeben.

Vorschläge können von Müttern, Vätern, Großeltern sowie Familien eingereicht werden, die in Thüringen leben. Nominiert werden können Personen, Vereine, Unternehmen, Organisationen, Institutionen oder Vorhaben, die inklusives und barrierefreies Miteinander im Kleinkindalter, in der Schulzeit, in Ausbildung oder Freizeit fördern. Geeignet seien insbesondere pädagogische, kulturelle, soziale oder sportliche Projekte.

Über die Vergabe entscheidet eine Jury. Einsendeschluss für Vorschläge ist der 24. Juni. Der Preis soll Anfang November verliehen werden.