Ilmenau - Thüringens neuer Ministerpräsident Mario Voigt will CDU-Vorsitzender bleiben. Der 47-Jährige kandidiert auf einem Landesparteitag, der in Ilmenau begann, erneut für das Parteiamt. Die CDU, die erstmals seit zehn Jahren in Thüringen wieder den Regierungschef stellt, will ihren kompletten Vorstand neu wählen.

Voigt wurde von den Delegierten mit viel Applaus empfangen. Er steht an der Spitze einer sogenannten Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD. Sie kam nach schwierigen und harten Verhandlungen in den Monaten nach der Landtagswahl Anfang September zustande.

Auf dem Parteitag in Ilmenau wird es nach der Kandidatenliste einige Veränderungen im Landesvorstand der Regierungspartei geben. Gesucht wird auch ein neuer Generalsekretär. Der bisherige Amtsinhaber Christian Herrgott wurde in diesem Jahr zum Landrat des Saale-Orla-Kreises und zum Präsidenten des Thüringer Landkreistags gewählt.