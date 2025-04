Parkhaus-Unfall in Zwickau: Wagen erfasst Frau und Kind

Zwickau - Bei einem Unfall in einem Parkhaus in Zwickau sind drei Menschen schwer verletzt worden. Beim Einführen des Parktickets verlor der 86-jährige Fahrer laut Polizei die Kontrolle über das Fahrzeug und beschleunigte ungewollt. Er fuhr auf die Straße und stieß gegen ein am Fahrbahnrand stehendes Auto.

Eine 39-Jährige und ein achtjähriger Junge, die am hinteren Teil ihres Autos standen, wurden gegen eine Hauswand geschleudert und schwer verletzt. Die beiden Verletzten und der verletzte Fahrer wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.