Parkdeck in Kreuzberg brennt in voller Ausdehnung

Berlin - In Berlin-Kreuzberg brennt ein ehemaliges Parkhaus. Auf zwei der vier Etagen brenne es in voller Ausdehnung, auf den unteren Etagen gebe es kleinere Feuer, sagte ein Feuerwehrsprecher der dpa. Die Gesamtfläche des Brandes betrage etwa 300 Quadratmeter. Es gebe keine Verletzten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei die gesamte Ritterstraße verraucht gewesen, so der Sprecher. Die Feuerwehr hielt die Flammen dem Sprecher zufolge davon ab, auf angrenzende Wohnhäuser überzugreifen, die Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben.

Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Sprecher ging davon aus, dass der Einsatz bis in den frühen Morgen dauern werde. Am Silvesterabend hatten in einer Tiefgarage in Berlin-Kreuzberg fünf Autos und ein Motorroller gebrannt.