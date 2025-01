Paris Hilton hilft Tieren in Los Angeles: „Unsere Babys“

Paris Hilton postete auf X ein Video aus einem Tierheim in Los Angeles. (Archivbild)

Los Angeles - Realitystar Paris Hilton kümmert sich in Los Angeles um Tiere, die nach den verheerenden Bränden gefunden wurden. Die 43-Jährige postete auf X ein Video aus einem Tierheim in Pasadena vor dem Käfig eines Katers, der ohne Halsband bei dem Brand in der Nähe von Altadena gefunden wurde.

„Ich wollte ihn zeigen, damit ihr ihn seht und er zu seinem Zuhause zurückkehren kann“, sagte Hilton in dem Video. Sie veröffentlichte die Kennnummer des Katers und rief ihre Fans zu Spenden für das Tierheim auf. „Das sind unsere Babys und wir werden Eure Eigentümer finden“, sagte sie zu dem Kater.

Der Realitystar musste eigenen Angaben zufolge im Fernsehen mit ansehen, wie ihr Haus den Flammen zum Opfer fiel. „Mein Herz ist untröstlich“, schrieb sie auf der Plattform X. Dazu teilte sie ein per Hand aufgenommenes Video von einem Nachrichtenbeitrag, der eine niedergebrannte Nachbarschaft zeigt.