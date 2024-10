Die Panda-Zwillinge in Berlin haben ihre Augen geöffnet.

Berlin - Die Panda-Zwillinge im Berliner Zoo haben ihre Augen geöffnet. Etwa sechs Wochen nach ihrer Geburt blinzelte eine der Schwestern am Wochenende zaghaft, wie der Zoo mitteilte. Am Montag hatten beide Pandas ihre Augen offen, wie es hieß. In den nächsten Tagen und Wochen werde sich das Sehvermögen der Jungtiere immer weiter verbessern.

„Inzwischen sind beide Jungtiere richtig proper“, sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Sie bringen ihm zufolge rund 2.230 und 2.315 Gramm auf die Waage. Davon können sich Besucherinnen und Besucher ab nächster Woche Mittwoch mit eigenen Augen überzeugen, denn dann werden die Zwillinge täglich für etwa eine Stunde zwischen 13.30 und 14.30 Uhr im Panda Garden zu sehen sein.

Dabei wechseln sich die beiden Pandas ab: Während sich ein Jungtier bei Mutter Meng Meng hinter den Kulissen befinde, liege das andere im Panda-Bett der Innenanlage. Die Zwillingsschwestern kamen am 22. August zur Welt.