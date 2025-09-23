Menschenbabys bekommen mit einem Jahr schon Brei. Panda-Babys wie Leni und Lotti bevorzugen in dem Alter immer noch Milch. Fortschritte machen die Zwillinge aber trotzdem.

Berlin - Die Panda-Zwillinge Leni und Lotti im Berliner Zoo entwickeln sich prächtig und sind inzwischen weg von der Flasche. Speziell angerührte Milch gibt es für die ein Jahr alten Schwestern zwar immer noch, mittlerweile aber aus dem Napf, wie der Zoo mitteilte. Außerdem säugt Mutter Meng Meng ihren Nachwuchs noch regelmäßig. „Die beiden sind putzmunter und neugierig, und sie werden bestens versorgt“, sagte Zoo-Direktor Andreas Knieriem.

Beim Klettern werden Leni und Lotti den Angaben zufolge immer mutiger und knabbern ab und zu am Bambus. Charakterlich gibt es aber auch Unterschiede. „Leni ist die Ruhigere, die bevorzugt im klimatisierten Innenbereich entspannt. Lotti hingegen verbringt ihre Zeit am liebsten draußen, wo sie sich hoch oben in den Wipfeln der Birken ausruht oder die höchsten Ebenen auf dem Klettergerüst erkundet“, so der Zoo. Tagsüber mache jede ihr Ding, am Abend und in der Nacht aber suchten sie die Nähe und tobten gemeinsam durchs Gehege.

Die Zwillinge kamen am 22. August 2024 zur Welt. Sie sind der zweite Panda-Nachwuchs des Berliner Zoos.