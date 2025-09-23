In der Rosengartengruppe ist ein 70 Jahre alter Urlauber mit seiner Tochter unterwegs. Aus ungeklärter Ursache rutscht er ab und stürzt 60 Meter in die Tiefe.

Bozen - Beim Wandern in den italienischen Dolomiten ist ein 70 Jahre alter deutscher Urlauber tödlich verunglückt. Der Mann verlor auf einer Höhe von etwa 2500 Metern am Tschagerjoch in der Rosengartengruppe den Halt, wie die Bergwacht mitteilte. Er stürzte etwa 60 Meter einen Hang hinab. Der Sturz wurde von seiner Tochter beobachtet, die ihn begleitete.

Nach Angaben der Bergwacht kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Sein Leichnam wurde von einem Hubschrauber über eine Seilwinde geborgen und ins Tal gebracht. Auch die Tochter und ein Hund, der mit den beiden unterwegs war, wurden nach unten geflogen. Zur Herkunft des Mannes machten die Behörden keine Angaben.

Die Rosengartengruppe - oder auch einfach nur: Rosengarten - gehört zu den bekanntesten Gebirgszügen in den Dolomiten. Dort sind auch viele Wanderer und Kletterer aus Deutschland unterwegs.