Ein Paketbote will in Rummelsburg eine Postsendung ausliefern. Ein Mann spricht ihn an und verwickelt ihn in einen Streit. Der Staatsschutz ermittelt.

Berlin - Ein Paketbote ist in Berlin-Rummelsburg rassistisch beleidigt und attackiert worden. Der Paketbote suchte am Montagnachmittag am Klingelschild eines Wohnhauses in der Margaretenstraße nach dem Empfänger einer Postsendung, als er von einem 41 Jahre alten Mann in ein Streitgespräch verwickelt wurde, wie die Polizei mitteilte.

Der 41-Jährige soll den 51 Jahre alten Paketboten aufgrund seines Äußeren beleidigt und zudem mit einer Glasflasche mehrfach auf den Unterarm geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den bereits polizeibekannten Mann in der Nähe fest.

Der Paketbote lehnte eine ärztliche Behandlung zunächst ab und setzte seinen Dienst fort. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.