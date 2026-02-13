Bei Paaren in Niedersachsen gibt es beim Bildungsstand meist keine Unterschiede. Wenn es Ungleichheiten gibt, haben die Männer oftmals einen höheren Abschluss.

Hannover - Die meisten Paare in Niedersachsen bestehen aus Partnern mit einem gleichen Bildungsniveau. Fast 60 Prozent der rund 1,8 Millionen Paare weisen einen ähnlichen Schul- oder Berufsabschluss vor, wie das Landesamt für Statistik in Hannover mitteilte. Die Statistik basiert demnach auf der Grundlage des Mikrozensus 2024.

Die jüngeren Paare im Alter zwischen 18 und 45 Jahren bestanden in 62,6 Prozent der Fälle aus Partnern mit dem gleichen Bildungsniveau. Bei den älteren Paaren über 45 Jahren waren es nur 58,5 Prozent.

Bei der Auswertung wurden gleichgeschlechtliche Paare, minderjährige Paare und Paare, bei denen die Partner aus den unterschiedlichen Altersgruppen kommen nicht berücksichtigt. Von allen Paaren haben in 27,8 Prozent der Fälle die Männer eine höhere Bildung, Frauen dagegen nur in 12,5 Prozent der Fälle.

Bei insgesamt 8,8 Prozent aller Paare haben sowohl der Mann als auch die Frau einen niedrigen Bildungsabschluss, bei 34,5 Prozent haben sie einen mittleren Abschluss und bei 16,5 Prozent haben beide einen höheren Abschluss. Als niedrige Abschlüsse gelten laut dem Landesamt für Statistik etwa ein Haupt- oder Realschulabschluss, als mittlerer Abschluss unter anderem die Fachhochschulreife oder eine Lehrausbildung und als hohe Abschlüsse etwa ein Studium oder ein Meisterabschluss.