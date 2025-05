In Gera können sich Paare am Samstag spontan das Ja-Wort geben. (Symbolfoto)

Gera - In Gera haben Paare am Samstag die Möglichkeit sich spontan trauen zu lassen. Das gemeinsame Angebot der evangelisch-lutherischen Stadtkirchgemeinde und der römisch-katholischen Pfarrei St. Elisabeth richtet sich an alle Paare, ob bereits verheiratet oder nicht und unabhängig ihrer Religion oder sexuellen Orientierung, heißt es in einer Mitteilung.

Ziel der ökumenischen Aktion in der Geraer Salvatorkirche sei es, die Kirche nach außen hin zu öffnen, sagte Stefan Körner, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Stadtkirche, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir machen diese gemeinsame Veranstaltung genau für die Menschen, die eigentlich gerne wollen würden, sich aber durch Kirche in den letzten Jahren irgendwie nicht eingeladen fühlten oder für die die Hürde zu hoch war.“

Heiratswillige können auch spontan teilnehmen

Bislang hätten sich 14 Paare angemeldet. Weitere seien willkommen. Auch spontan noch am Tag selbst könnten Heiratswillige von 14 bis 19 Uhr vor Ort in der Salvatorkirche vorbeikommen. Da die Anmeldung online passiert ist, weiß auch Pfarrer Stefan Körner selbst nicht wirklich, wer an diesem Tag vor ihm stehen wird. „Ich bin total positiv aufgeregt, was da passiert“, sagte Körner, der die Aktion zusammen mit ehrenamtlichen Helfern auf die Beine stellt.

An der Idee der Pop-up-Hochzeit habe es im Vorfeld auch Kritik gegeben, so der Pfarrer. Manche würden die Ehe damit entwürdigt sehen, sagte Körner. Doch es gehe den Machern an diesem Tag nicht um „theologische Richtigkeit“, sondern darum, „auf die Bedürfnisse der Menschen“ zu hören. Tatsächliche kirchliche Trauungen könne er an diesem Tag nur mit Mitgliedern der evangelischen Kirche durchführen. Doch auch für alle anderen solle es ein Angebot geben. „Wir sprechen den Menschen für ihre Partnerschaft den Segen zu. Die Ehe kann deswegen auch schon beschlossen sein.“ Was genau gefragt ist, sollen kurze Vorgespräche klären.